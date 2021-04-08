وفد دبلوماسي مصري يبحث فتح القنصلية في بنغازي

وصل وفد دبلوماسي مصري، برئاسة نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الليبية أحمد عبد الحميد، اليوم الخميس، إلى مدينة بنغازي، وكان في استقباله رئيس المجلس التسييري للبلدية صقر بوجواري، بحضور مندوبين عن مكتب بنغازي بوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وبحث الوفد مع عدد من المسؤولين في بنغازي الإجراءات المتعلقة بإعادة فتح القنصلية المصرية في المدينة خلال الفترة القليلة المقبلة والتعاون مع السلطات الليبية في عدد من الملفات.

وقالت بلدية بنغازي في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، إن الوفد المصري بحث مع المسؤولين “الإجراءات المُتعلقة بفتح القُنصلية المصرية في مدينة بنغازي في الفترة القريبة المقبلة وتصحيح الأوضاع القانونية للعمالة المصرية بالتنسيق مع الجهات المعنية”.

وأوضحت البلدية أن اللقاء تناول أيضًا بحث “التعاون المُشترك فيما يتعلق بعقد لقاء لرجال الأعمال المصريين والليبيين في مدينة بنغازي من خلال الغُرف التجارية لدى الطرفين، إضافة إلى تذليل الصعاب التي تواجه المدرسة المصرية في بنغازي”.