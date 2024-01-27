وفد رسمي ليبي برئاسة «اللافي» يختتم زيارته إلى اليابان

اختتم النائب بالمجلس الرئاسي عبدالله اللافي، زيارته الرئسمية إلى العاصمة اليابانية طوكيو، بلقاء مع رئيس رابطة الصداقة البرلمانية الأفريقية اليابانية وعدد من أعضاء مجلس النواب الياباني.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، فقد دار النقاش حول تعزيز التعاون بين البلدين، وتشجيع عودة الفعاليات الاقتصادية، والشركات اليابانية لليبيا.

ورافق اللافي في زيارته، أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب، ومحمد عون وزير النفط، والطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ونوري الكاسح مدير إدارة آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، وعبد الله الحاسي مستشار ملف المصالحة الوطنية.

والتقى الوفد أيضاً، مع اكيهيكو تاناكا رئيس وكالة جايكا الحكومية (وكالة اليابان للتعاون الدولي) المعنية بتنسيق جهود الحكومة اليابانية لتقديم الدعم في بناء السلام في دول العالم.

وأكد رئيس الوكالة اليابانية التزام بلاده في دعم جهود بناء السلام في ليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية.

كما التقى الوفد مع اتسوشي سونامي رئيس مؤسسة ساساكوا للسلام التابعة للحكومة اليابانية، والذي أكد بدوره على تقديم الدعم الفني والاستشاري لليبيا، من خلال مشروع المصالحة الوطنية، لتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي.

هذا وقام النائب بالمجلس الرئاسي والوفد المرافق، بزيارة إلى مقر السفارة الليبية بطوكيو، وبيت الضيافة الليبي.