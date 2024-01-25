وفد رسمي ليبي برئاسة «اللافي» يُجري مباحثات في اليابان

أدى النائب بالمجلس الرئاسي عبد الله اللافي، زيارة رسمية إلى اليابان، حيث التقى مع وزيرة الخارجية بالحكومة اليابانية يوكو كاميكاوا، بمقر بيت الضيافة بوزارة الخارجية بطوكيو.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن الزيارة تأتي بناءً على دعوة رسمية للتباحث مع الجانب الياباني في عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي منها عودة التعاون الاقتصادي، وتنسيق المواقف الدولية بين بعثات البلدين في المحافل الدولية، ومن بينها الموقف الليبي الثابت من القضية الفلسطينية، وتنسيق دعم الحكومة اليابانية لجهود بناء السلام في ليبيا من خلال مشروع المصالحة الوطنية، وعودة الشركات اليابانية للعمل في ليبيا، ورفع حظر سفر المواطنين اليابانيين إلى ليبيا.

ورافق اللافي في زيارته، أيمن سيف النصر عضو مجلس النواب، ومحمد عون وزير النفط، والطاهر الباعور المكلف بتسيير مهام وزارة الخارجية، ونوري الكاسح مدير إدارة آسيا واستراليا بوزارة الخارجية، وعبد الله الحاسي مستشار ملف المصالحة الوطنية.

وافتتح اللافي أمس الأربعاء المنتدى الاقتصادي الليبي الياباني الأول، الذي شهد عدد من الفعاليات الاقتصادية، وشارك فيه مدراء الشركات اليابانية في عدة قطاعات، وعلى رأسها قطاع النفط والغاز والطاقات المتجددة، حيث أعرب المشاركون عن رغبتهم في العودة للمساهمة في النشاط الاقتصادي في ليبيا.

كما التقى اللافي والوفد المرافق له اليوم الخميس، مع يوشيما هاياشي عضو مجلس النواب ورئيس شؤون مجلس الوزراء الياباني، وكذلك أيم سايتو وزير الاقتصاد الياباني، حيث تناول النقاش ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين و تحفيز التبادل التجاري بينهما وإشراك القطاعات الاقتصادية فيهما لتبادل الزيارات وتشكيل لجان تعاون مشتركة.

كما قام اللافي والوفد المرافق له، بزيارة لمحافظة طوكيو، حيث التقى مع كويكي محافظ طوكيو، والرئيس السابق لجمعية الصداقة الليبية اليابانية.