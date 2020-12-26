وفد رسمي مصري يزور العاصمة طرابلس

أفادت مصادر إعلامية ليبية، بأن وفدا مصريا برئاسة نائب رئيس جهاز المخابرات سيصل إلى العاصمة طرابلس يوم غد الأحد.

ويضم الوفد إلى جانب نائب رئيس جهاز المخابرات، وكيلي وزارتي الخارجية والدفاع، وسيعقد اجتماعات مع مسؤولي حكومة الوفاق والمسؤولين العسكريين وجهاز المخابرات الليبية.

وبحسب برنامج الزيارة المعلن من قِبل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فسيعقد الوفد بعد وصوله إلى مطار معيتيقة، اجتماعاً مع وزير الخارجية محمد سيالة بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

كما سيعقد الوفد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، بمقر المجلس في طرابلس.

وسيُجري الوفد أيضاً، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، بالقاعدة البحرية “أبو ستة”، بالإضافة إلى اجتماع مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

هذا وسيُقيم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، غداء عمل مع الوفد بفندق كورنثيا في طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف عماد الطرابلسي.

وسيقوم الوفد قبل المغادرة، بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في طرابلس.