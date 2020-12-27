وفد رسمي مصري يصل العاصمة طرابلس

وصل صباح اليوم الأحد، إلى العاصمة طرابلس، وفد رسمي مصري.

ويترأس الوفد نائب رئيس جهاز المخابرات المصري مسؤول الملف الليبي أيمن بديع، ووكيلي وزارتي الدفاع والخارجية، إلى جانب دبلوماسيين آخرين.

بحسب برنامج الزيارة المعلن من قِبل وزارة الخارجية بحكومة الوفاق، فسيعقد الوفد بعد وصوله إلى مطار معيتيقة، اجتماعاً مع وزير الخارجية محمد سيالة بديوان الوزارة في العاصمة طرابلس.

كما سيعقد الوفد اجتماعاً مع نائب رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق، بحضور وزير الخارجية محمد سيالة، بمقر المجلس في طرابلس.

وسيُجري الوفد أيضاً، اجتماعاً مع رئيس الأركان العامة للجيش التابع لحكومة الوفاق الفريق أول ركن محمد الحداد، بالقاعدة البحرية “أبو ستة”، بالإضافة إلى اجتماع مع آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

هذا وسيُقيم وزير الداخلية بحكومة الوفاق فتحي باشاغا، غداء عمل مع الوفد بفندق كورنثيا في طرابلس، بحضور رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف عماد الطرابلسي.

وسيقوم الوفد قبل المغادرة، بزيارة إلى مقر السفارة المصرية في طرابلس.

وبحسب ما نقلت قناة “ليبيا الأحرار” عن مصادر، فإن وفد المخابرات المصرية اشترط على المجلس الرئاسي تعتيما إعلاميا كاملا للزيارة وعدم السماح بنشر أي تفاصيل للقاءات التي تتم.

وأفادت مصادر بأن لقاءات الوفد المصري تهدف إلى تمهيد الأرضية لإعادة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والتعاون الأمني بين القاهرة وطرابلس.