وفد رسمي يلتقي ممثلي الجالية السودانية بالكفرة

التقى وفد من وزارة الخارجية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب اليوم، ممثلي اللجنة المقترحة للجالية السودانية في مدينة الكفرة، لمناقشة أوضاع اللاجئين السودانيين، والوقوف على احتياجاتهم الإنسانية.

وذكرت صحيفة الأنباء الليبية، أن الوفد شدد على ضرورة التنسيق المستمر مع ممثلي الجالية السودانية بمدينة الكفرة، للوقوف على احتياجات الجالية و حل الصعوبات التي تواجهها.

و أكد الوفد حرص الحكومة على توفير كافة أنواع الدعم اللازم للنازحين، الذين فروا من ويلات النزاعات المسلحة.

حضر اللقاء مدير فرع الهلال الأحمر الليبي بالكفرة.