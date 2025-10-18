وفد رفيع يبحث في واشنطن جذب الاستثمارات وتعزيز التعاون المالي

عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية سلسلة من الاجتماعات المهمة في العاصمة الأمريكية واشنطن مع كبار المسؤولين في مؤسسات مالية عالمية كبرى، من بينها بنك مورغان ستانلي، وبنك نيويورك، وبنك جي بي مورغان، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون المالي الدولي وجذب الاستثمارات لدعم الاستقرار الاقتصادي في ليبيا.

وضم الوفد الليبي شخصيات حكومية واقتصادية بارزة، من بينهم وزير النفط والغاز المكلّف خليفة عبد الصادق، ورئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية مصطفى المانع، ورئيس المؤسسة الليبية للاستثمار علي محمود، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة سهيل بوشيحة، إلى جانب رئيس مجلس إدارة المحفظة الاستثمارية طويلة المدى عبدالفتاح غفار.

وتركّزت اللقاءات على محاور حيوية، أبرزها توسيع الشراكات المالية الدولية، ودعم إدارة الأصول الليبية، وتنويع الاقتصاد، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في دفع عجلة التنمية واستقرار الاقتصاد الوطني.

وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه ليبيا إلى إعادة بناء مؤسساتها الاقتصادية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في قطاعات واعدة مثل الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا.