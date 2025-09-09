وفد روسي رفيع يصل سوريا.. دمشق تحتضن اجتماعاً لمتابعة ملفات حساسة

وصلت طائرة روسية الثلاثاء، إلى مطار دمشق الدولي وعلى متنها وفد رفيع المستوى من روسيا، برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكساندر نوفاك، وفق وكالة الأنباء السورية “سانا”.

ويضم الوفد شخصيات سياسية واقتصادية وأمنية، ومن المقرر أن يلتقي المسؤولون الروس مع عدد من المسؤولين السوريين لإجراء مباحثات حول الاقتصاد والأمن والدفاع والسياسة.

وتأتي زيارة الوفد الروسي في إطار تعزيز العلاقات بين موسكو ودمشق، بعد أن اتفقت الدولتان على فتح صفحة جديدة في التعاون الثنائي عقب زيارة وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني إلى موسكو مؤخراً.

دمشق تحتضن اجتماعاً لمتابعة ملفات حساسة

عقدت اللجنتان المشتركتان بين لبنان وسوريا، اجتماعها الأول في العاصمة السورية دمشق، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي والأمني بين البلدين ومعالجة القضايا العالقة التي تمثل أولوية للطرفين.

وأوضح وزير العدل اللبناني عادل نصار أن اللجنتين تم تشكيلهما بشكل مستقل، إحداهما في بيروت والأخرى في دمشق، لمتابعة الملفات المشتركة ومعالجتها بشكل منسق.

وأضاف أن الاجتماع في دمشق شهد مناقشة موسعة لمجموعة من الملفات الحساسة، أبرزها قضية المفقودين اللبنانيين في السجون السورية، وملف الموقوفين السوريين في لبنان، إلى جانب مسائل أمنية وقضائية أخرى تمثل أولوية للطرفين.

وأشار نصار إلى أن الطرفين اتفقا على عقد الاجتماع الثاني قريبًا في بيروت، لمتابعة النقاشات واستكمال ما تم التوصل إليه في الجولة الأولى من المباحثات، مؤكداً التزام البلدين بتسوية الملفات العالقة بما يعزز التعاون الثنائي ويصب في مصلحة الاستقرار الإقليمي.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار جهود مستمرة بين لبنان وسوريا لتعزيز التنسيق القضائي والأمني، بما يشمل تبادل المعلومات ومتابعة قضايا الموقوفين والمفقودين، بهدف إيجاد حلول عملية تضمن حقوق الأطراف المعنية وتخفف التوترات الناتجة عن هذه الملفات.

سوريا.. المنظمة العالمية لحقوق الإنسان توضح تفاصيل تكريم الفنانة منى واصف

عقدت المنظمة العالمية لحقوق الإنسان في سوريا مؤتمراً صحفياً يوم الاثنين لتوضيح الملابسات المتعلقة بتكريم الفنانة السورية منى واصف ومنحها لقب سفيرة السلام والشؤون الإنسانية.

وأشار يحيى الجميل، المفوض بأعمال المنظمة في سوريا، إلى أن الحملات التي استهدفت المنظمة والفنانة كانت عبارة عن تشويه للرأي العام، موضحاً أن التكريم جاء من إدارة المنظمة في أمريكا كسفيرة للسلام ومنحها درع “السلام والمحبة”، وهو تكريم فخري لمن يساهم في نشر ثقافة السلام.

وأكد الجميل أن اللبس حصل بسبب الاعتقاد الخاطئ بأن الأمم المتحدة هي من قامت بالتعيين، وأن مراسم التتويج الرسمية لم تُجر بعد، ما فتح المجال للشائعات.

وأوضح أن الحفل أقيم برعاية جمعية “أصدقاء سوريا في اليابان والعالم” التي ترأسها منى واصف، وأن الجمعية إنسانية وغير ربحية، ولا تتدخل المنظمة في شؤونها.

وشدد المفوض على تشكيل فريق للملاحقة القانونية ضد الهجمات التي طالت الفنانة واصف، مؤكداً أن ثقافة التكريم للفنانين السوريين ليست جديدة، وأن منى واصف تمثل رمزاً وطنياً وتستحق الاحترام.