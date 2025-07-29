وفد سوري يبحث في طرابلس إعادة فتح السفارة السورية

استقبلت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، الثلاثاء، وفدا من الحكومة السورية حيث جرت مباحثات بين الطرفين بشأن إعادة فتح سفارة الجمهورية العربية السورية بطرابلس.

وتم استقبال الوفد بديوان الوزارة وذلك بحضور مدير الإدارة العربية ومدير إدارة المراسم العامة ومديرة إدارة الشؤون القنصلية والقائم بأعمال السفارة الليبية بدمشق.

وبحسب ما أفادت الخارجية الليبية، فق قد تم الترحيب بالوفد السوري والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الخارجية والمغتربين السورية، أن وفداً تقنياً من الوزارة وصل إلى العاصمة طرابلس، في زيارة تهدف إلى بحث أوضاع الجالية السورية هناك، بالإضافة إلى تفقّد مباني البعثة الدبلوماسية.

وأكد المكتب أن الزيارة تأتي ضمن خطوات تدريجية تسعى الوزارة من خلالها إلى إعادة تفعيل البعثة السورية في ليبيا وافتتاح السفارة في أقرب وقت ممكن.