وفد طبي ليبي يتجه إلى إيطاليا للمساعدة في مواجهة كورونا

ودّع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض أ. د بدر الدين بشير النجار الأطباء المسافرين إلى إيطاليا صباح الأحد بمطار معيتيقة الدولي، بحضور مكتب الرقابة الصحية الدولية بمنفذ مطار معيتيقة الدولي.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمركز، بأن وفد طبي مكون من 6 أطباء ليبيين توجه اليوم الأحد إلى إيطاليا لتقديم المساعدة الطبية في مجابهة جائحة كورونا، حيث تعتبر إيطاليا أكثر البلدان تضررا من انتشار كوفيد – 19 في العالم.

وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين وزارتي الصحة والخارجية والمركز الوطني لمكافحة الأمراض كاستجابة إنسانية وتقديم المساعدة الطبية للدولة الإيطالية فضلا عن اكتساب الأطباء الليبيين الخبرة العملية في التعامل مع المرضى المصابين بالفيروس.

وسيمكث الأطباء في مستشفيات إيطاليا مدة شهر يكسبون من خلالها الخبرة في التعامل مع حالات كورونا.

وفي وقت سابق، تلقى وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، اتصالًا هاتفيًا من نظيره الإيطالي دي مايو.

وأفاد المكتب الإعلامي بخارجية الوفاق، بأن الطرفان بحثا الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا وآخر تطورات هذا الأمر خاصة في إيطاليا.

وأكد سيالة وقوف ليبيا حكومة وشعبا مع إيطاليا حتى تجتاز هذه المحنة وأن ليبيا على ثقة من قدرة إيطاليا على التغلب وتجاوز هذا الوباء، وفق قوله.

من جانبه تقدم الوزير الإيطالي بالشكر والتقدير لحكومة الوفاق والشعب الليبي لتضامنهم الكامل مع إيطاليا وللمبادرة الطبية التي تقضي بإرسال حوالي 30 طبيبا وطبيبا مساعدا بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض لتقديم العون للأطقم الطبية الإيطالية والوقوف إلى جانبها في هذه الظروف.