وفد عسكري إيطالي رفيع يزور «كلية الدفاع الجوي» لتعزيز التعاون

استقبلت كلية الدفاع الجوي، وفدًا عسكريًا إيطاليًا رفيع المستوى يضم رئيس لجنة العلاقات الليبية الإيطالية ومدير إدارة التدريب، في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والتقني في المجال الدفاعي بين ليبيا وإيطاليا.

ووصل الوفد على متن طائرة من طراز C-130 تابعة للحكومة الإيطالية، أقلعت من قاعدة سيغونيلا الجوية البحرية في جزيرة صقلية، ضمن رحلة دورية مجدولة تأتي في إطار ترتيبات التعاون العسكري المشترك بين البلدين.

وفي هذا السياق، نُفيت بشكل قاطع الشائعات التي تداولتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي حول طبيعة الرحلة، حيث جرى التأكيد على أن الزيارة ذات طابع تدريبي وفني بحت ولا ترتبط بأي ملفات أخرى.

وتأتي هذه الزيارة ضمن مسار الشراكة المتنامية بين ليبيا وإيطاليا في مجالات التأهيل والدعم اللوجستي، بما يعكس التزام الجانبين بتطوير قدرات المؤسسات الدفاعية الوطنية واستمرار العمل المشترك في هذا الإطار.