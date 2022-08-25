وفد عسكري إيطالي يبحث تعزيز التعاون مع قوة مكافحة الإرهاب

زار وفد عسكري إيطالي رفيع المستوى وأعضاء اللجنة العسكرية الإيطالية الليبية المشتركة، اليوم الخميس، مقر القوة بمدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس.

وبحث الوفد الإيطالي مع مسؤولي القوة عددا من القضايا والملفات الأمنية، إضافة إلى تعزيز التعاون المشترك في مجال التدريب وتبادل الخبرات بين البلدين، بحسب ما أفاد المركز الإعلامي للقوة.

واستعرض رئيس البعثة العسكرية الإيطالية في ليبيا الأدميرال بلاشيدو توريزي، مع آمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين، عددا من الملفات والقضايا الأمنية المشتركة.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد بينهما صباح اليوم بمقر القوة في مدينة الخمس، جهود تعزيز التعاون المشترك بين البلدين الصديقين.

وأشاد الأدميرال بلاشيدو توريزي باللقاء الذي جمعه بآمر قوة مكافحة الإرهاب اللواء محمد الزين وبحضور عدد من ضباط القوة، واصفا اللقاء بالإيجابي والمثمر.