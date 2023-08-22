وفد عسكري روسي يصل بنغازي بناء على دعوة «حفتر»

وصل نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك يفكوروف على رأس وفد عسكري رفيع إلى مدينة بنغازي، اليوم الثلاثاء، تلبية لدعوة من خليفة حفتر.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن وزارة الدفاع الروسية في بيان، أن الوفد وصل في زيارة رسمية تعد أولى ثمار المحادثات الروسية الليبية في إطار مؤتمر موسكو الدولي الحادي عشر للأمن، والمنتدى العسكري التقني “الجيش-2023” في بطرسبورغ مؤخرا.

وأضافت الوزارة أنه من المقرر خلال الزيارة بحث آفاق التعاون في مجال مكافحة الإرهاب الدولي، ومسائل العمل المشترك الأخرى.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن هذه الزيارة الرسمية الأولى للوفد العسكري الروسي إلى ليبيا.