وفد عسكري ليبي يزور إيطاليا لتعزيز التعاون بـ«مجال التدريب»

في إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية ورئاسة الأركان العامة، المعتمدة في ملف تطوير التدريب العسكري للجيش الليبي، قام معاون رئيس الأركان العامة والوفد المرافق له بزيارة رسمية إلى جمهورية إيطاليا، يوم الثلاثاء الموافق 15 يوليو 2025.

وتأتي الزيارة في سياق تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، حيث ناقش الجانبان سبل رفع كفاءة التدريب العسكري وتطوير البرامج المشتركة في هذا المجال.

وشملت الزيارة جولة ميدانية إلى القاعدة الجوية بجزيرة سردينيا، للاطلاع على منظومات وبرامج التدريب العملي المستخدمة، وتقييم مدى إمكانية الاستفادة منها في إطار التعاون الثنائي.

واختتم الوفد الليبي زيارته بلقاء رسمي جمع رئيس الوفد مع رئيس الأركان العامة للجيش الإيطالي، تناول آفاق التعاون المستقبلي وتوسيع مجالات التنسيق في ميادين التدريب والتأهيل العسكري.