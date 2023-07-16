وفد عُماني يبحث في طرابلس ترتيبات فتح سفارة بلاده

وصل إلى مطار معتيقة الدولي بطرابلس، مساء اليوم الأحد، وفد من وزارة الخارجية العمانية برئاسة سفير سلطنة عُمان لدى جمهورية تونس هلال بن عبدالله السناني، في زيارة رسمية تهدف إلى إعداد الترتيبات اللازمة لإعادة فتح سفارة سلطنة عُمان بالعاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوفد مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية راشد أبوغفة.

وأكد أبوغفة خلال الاستقبال، على عمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وحرص حكومة الوحدة الوطنية على تعزيزها والدفع بها إلى آفاق أرحب بما يُحقق المصالح المشتركة بينهما، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالوزارة.