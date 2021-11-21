وفد غرفة التجارة الأمريكية يزور مصرف ليبيا المركزي

التقى الصديق عمر الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي، وعدد من مسؤولي المصرف، اليوم الأحد، وفد غرفة التجارة الأمريكية (AMCham) برئاسة ديبي هيرست Debbie Hirst وبمشاركة عدد من الشركات الأمريكية العالمية.

وبحسب ما أفاد المصرف، فإن زيارة الوفد الأمريكي تأتي بهدف تعزيز الأنشطة التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وليبيا، وتسهيل عمليات التبادل التجاري ودعم عودة الشركات الأمريكية للعمل في ليبيا.

وأكّد أعضاء الوفد في مداخلاتهم وكلماتهم عن رغبة الشركات الأمريكية للعودة للعمل والاستثمار في ليبيا نظراً للتحسن الملحوظ في الأوضاع الأمنية والسياسية والتطور في مناخ الاستثمار الذي تشهده ليبيا مؤخرا منذ تولي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة إدارة البلاد.

كما اطلع الوفد الأمريكي خلال اللقاء، على رؤية مصرف ليبيا المركزي بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية بشأن تحريك عجلة الاقتصاد وتفعيل دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.