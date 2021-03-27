وفد قبائل برقة يزور مدينة ترهونة

قام اليوم السبت، وفد قبائل برقة، الذي يزور مدينة ترهونة هذه الأيام، بزيارة لتقديم واجب العزاء لعائلة الهادي أرحومة السطا المعرفي، وهي عائلة مكونة من الأب وأبنائه الثلاثة وابن اخيه، قامت عناصر “الكانيات” بتصفيتهم ووجدو مؤخرا بالمقابر الجماعيه الواقعة بمشروع الربط جنوب مدينة ترهونة.

وعبر وفد برقة عن امتعاضه وتفاجئه من هول هذه الجرائم وبشاعتها، معلنًا عن دعمه التام لهذه الأسر، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس التسييري لبلدية ترهونة.

وناشد الوفد كل الجهات المعنية بالدولة العمل على تسليم مرتكبي هذه الجرائم ليد العدالة والقانون.

قام ظهر اليوم السبت وفد قبائل برقة الذي يزور ترهونة هذه الايام بزيارة لتقديم واجب العزاء لعائلة الشهيد الهادي أرحومة… تم النشر بواسطة ‏المجلس التسييري لبلدية ترهونة‏ في السبت، ٢٧ مارس ٢٠٢١

من جانبهم، أصدر مجلس أعيان ترهونة، بياناً اليوم السبت، بعد لقائهم وفد قبائل برقة.

#اجتماعيات | نص بيان مجلس اعيان ترهونة بعد لقائهم بوفد من مشائخ برقة السبت 27/3/2021 تم النشر بواسطة ‏المركز الإعلامي لوزارات وهيئات ومؤسسات حكومة ليبيا‏ في السبت، ٢٧ مارس ٢٠٢١