وفد قبيلة المقارحة يُطالب «الدبيبة» بتفعيل العدالة الانتقالية

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مساء الأربعاء، في منزله بطرابلس، وفدا من أعيان وحكماء ومشايخ قبيلة المقارحة. »



ورحب الدبيبة في مستهل اللقاء، بأعيان المقارحة من كافة المناطق الليبية، مشددا على دورهم التاريخي بالبلاد في الماضى والحاضر، ومساهمتهم في استقرار الوطن، خاصة في المنطقة الجنوبية.

وأشاد الأعيان خلال كلماتهم، بدور حكومة الوحدة الوطنية في استقرار الوطن وعودة الحياة لكافة المدن والمناطق عبر استئناف المشروعات التنموية المتوقفة وتنفيذ مشاريع جديدة شملت مناطق الجنوب بعد سنوات من التهميش، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالحكومة.

وطالب الوفد من الدبيبة بضرورة تفعيل العدالة الانتقالية والعمل مع المجلس الرئاسي وكافة الأعيان والمشايخ في كل المدن الليبية لإجراء المصالحة الوطنية بعد سنوات من الصراع والخلاف.

كما شدد الأعيان على ضرورة الإفراج عن السجناء الذين صدرت في حقهم أحكام قضائية والعمل لإنهاء هذا الملف، واعتبارها خطوة وركيزة في المصالحة الوطنية ولم شمل الوطن.

وأكد أعيان ومشايخ قبيلة المقارحة ضرورة إجراء الانتخابات من خلال قوانين عادلة ونزيهة، وإنهاء المراحل الانتقالية وعدم إقصاء أي طرف مهما كان انتماؤه.