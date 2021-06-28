وفد كوري حكومي يتفقد محطة كهرباء الزويتينة

قام وفد من الحكومة الكورية الجنوبية والشركة العامة للكهرباء، بزيارة إلى موقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة بمدينة الزويتينة بقدرة 250 ميغا وات والواقعة شمال غرب مدينة إجدابيا.

وأفادت دائرة الإعلام بشركة الكهرباء، بأن الزيارة تأتي استكمالا للزيارات التي يقوم بها وفد من الحكومة الكورية لمواقع عمل الشركات الكورية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدا.

ورافق الوفد عضو مجلس الإدارة بشركة الكهرباء المهندس رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس، ومدير دائرة التخطيط المهندس محمد ابوسويدر، ولجنة الإشراف على المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة داوو الكورية.

وعُقِد اجتماع موسع بالموقع على هامش الزيارة، والاطلاع على الأوضاع الملائمة لاستكمال العمل والتأكيد للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون أي قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع بصورة عاجلة جدا واتخاذ الخطوات العملية لاستكمال أعمال المشاريع المتوقفة في كل مناطق ليبيا.

#زيارة وفد الحكومة الكورية والشركة العامة للكهرباء لموقع مشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة . استكمالا… تم النشر بواسطة ‏الشركة العامة للكهرباء‏ في الأحد، ٢٧ يونيو ٢٠٢١