وفد كوري حكومي يتفقد محطة كهرباء غرب طرابلس

قام وفد من الحكومة الكورية الجنوبية، بزيارة إلى موقع مشروع محطة غرب طرابلس البخارية.

وبحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء، فإن الزيارة تأتي للاطلاع على أعمال الكشف التي تقوم بها الفرق الفنية وتقييم الظروف الملائمة للعمل وذلك لإعطاء الموافقة للشركات الكورية بممارسة نشاطها بليبيا بصورة عاجلة جدا.

وكان في استقبال الوفد عضو مجلس الإدارة المهندس رضوان خليل، ومدير عام مشروعات الإنتاج المهندس طارق الرايس، ولجنة الإشراف على المشروع الخاصة بالشركة العامة للكهرباء وشركة “هونداي” الكورية.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على مستودع تخزين مواد المشروع بمنطقة جودايم والتوضيح للوفد الكوري عن حالة المشروع وطريقة التخزين الجيدة لمواد المشروع والظروف الملائمة المستقرة التي تشهدها المنطقة والبلاد.

كما تم التأكيد على ضرورة رجوع الشركات الكورية بدون أي قيود واستئناف الأعمال بصورة عاجلة لاستكمال هذا المشروع الإستراتيجي الذي سيدعم الشبكة بقدرة إجمالية تصل إلى 1400 ميغا وات.