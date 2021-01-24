وفد كوري يبحث في شركة الكهرباء استكمال المشروعات المتوقفة

قام اليوم الأحد، سفير دولة كوريا الجنوبية الجديد لدى ليبيا، والوفد المرافق له، وشركة داوو الكورية المنفذة لمشروع محطة كهرباء الزويتينة للدورة المزدوجة، بزيارة إلى مقر الشركة العامة للكهرباء في العاصمة طرابلس.

وكان في استقبال الوفد، رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة، والمدير العام ومساعدي المدير، وعدد من مدراء الإدارات بالشركة.

وعُقِد خلال الزيارة اجتماع موسع، تم خلاله مناقشة التعاون المشترك وإمكانية عودة الشركات الكورية لاستكمال المشروعات المتوقفة، ومنها غرب طرابلس البخارية والزويتينة والخليج البخارية التي تسعي الشركة العامة للكهرباء لاستكمالها لسد العجز الحاصل في إنتاج الطاقة الكهربائية، بحسب ما أفادت دائرة الإعلام بالشركة.