وفد للحكومة الوطنية يبحث في واشنطن تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري

أجرى وفد رفيع المستوى من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعات موسعة في العاصمة واشنطن مع مؤسسات حكومية أمريكية، شملت مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة (USTR) والمكتب الأمريكي للمسح الجيولوجي (USGS)، وذلك في إطار تعزيز الشراكة الاقتصادية والتجارية بين البلدين وتوسيع آفاق التعاون الاستثماري.

وضم الوفد إلى جانب رئيس الفريق التنفيذي لمبادرات الرئيس والمشروعات الاستراتيجية، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، ووكيل وزارة الاقتصاد والتجارة، ووكيل وزارة الصحة، ورئيس الهيئة العامة للمعلومات، ورئيس المؤسسة الوطنية للتعدين، ومدير مكتب التعاون بوزارة النفط والغاز، والمدير العام لجهاز تنمية وتطوير المراكز الإدارية، ورئيس جهاز الطاقات المتجددة، والمدير العام للشركة العامة للكهرباء.

وخلال اجتماعه مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي، ناقش الوفد تطوير الإطار الاستثماري والتجاري بين البلدين، مع التركيز على تعزيز التبادل التجاري وتذليل العقبات المتعلقة بالتعريفات الجمركية ورخص الاستيراد والتصدير.

كما جرى استعراض فرص التعاون في مجالات النفط والغاز، والطاقات المتجددة، والصحة، والمعادن، والكهرباء، والاتصالات، والمواصلات، والبنية التحتية، وإدارة الأصول المالية.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى قضية المنتجات الطبية الأمريكية المعتمدة من هيئة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA)، حيث نوقشت آليات إلغاء ازدواجية إجراءات التفتيش لتسهيل دخولها إلى السوق الليبية.

وفي اجتماع آخر مع المكتب الأمريكي للمسح الجيولوجي، تمت مناقشة إمكانية توقيع مذكرة تفاهم مع الهيئة العامة للتعدين في ليبيا، تهدف إلى إجراء دراسات متقدمة حول إمكانات البلاد في المعادن النادرة وتطوير قطاع التعدين.

كما تناول اللقاء فرص الاستثمارات المشتركة في هذا القطاع الحيوي وأهمية الاستفادة من الخبرات الأمريكية في الدراسات الجيولوجية والتقنيات الحديثة لدعم جهود التنمية الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل الوطني.

وتأتي هذه الاجتماعات ضمن برنامج رسمي مكثف لوفد حكومة الوحدة الوطنية في واشنطن، يهدف إلى بناء شراكات استراتيجية مع المؤسسات الأمريكية الحكومية والقطاع الخاص بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.