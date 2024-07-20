وفد من مجلس الدولة يُجري لقاءات في المغرب

التقى النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “عمر العبيدي”، رئيسَ مجلس المستشارين بالبرلمان المغربي “النعم ميارة” والأمين العام للمجلس “الأسد الزروالي”، بناءً على الدعوة المقدمة من رئيس مجلس المستشارين.

وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة، “تأتي هذه الزيارة استكمالاً للزيارات السابقة لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور “محمد تكالة”؛ في إطار التعاون المشترك بين المجلسيْن وتبادل الخبرات، وكذلك لتعزيز التواصل بين اللجان الدائمة في المجلسين.

كما سيقوم النائب والوفد المرافق له بعدة لقاءات أخرى في المملكة المغربية لبحث الملفات المهمة والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.

الجمعة، 19 يوليو 2024. التقى السيد النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة الدكتور " عمر العبيدي " والوفد المرافق له،… تم النشر بواسطة ‏المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة‏ في الجمعة، ١٩ يوليو ٢٠٢٤