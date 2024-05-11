وفد ليبي رفيع المستوى في تونس لبحث تفعيل بنك الاستثمار الإفريقي

عقد الوفد الليبي رفيع المستوى، برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي بالإنابة الطاهر الباعور، جلسة مباحاثات في تونس مع كبار المسؤولين التونسيين برئاسة وزير الخارجية، نبيل عمار، تناولت الجهود الليبية الرامية لتفعيل بنك الاستثمار الافريقي.

وناقش الجانبان حسب بيان وزارة الخارجية، خطة تفعيل البنك، وتمويل المشاريع التنموية في القارة الأفريقية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة ومكافحة الهجرة غير الشرعية ومجابهة تحديات التغير المناخي.

وأعرب الجانبان عن ثقتهما بأنّ بنك الاستثمار الأفريقي سيلعب دورًا هامًا في دفع عجلة التنمية في القارة، من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية، والطاقة، والزراعة، والصحة، وغيرها من القطاعات الحيوية.

كما بحث الجانبان أيضًا جهود حكومة الوحدة الوطنية لتحريك عجلة الاقتصاد الوطني، وتنفيذ مشاريع التنمية في مختلف المجالات، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، بما يُساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعبيهما.

شارك في المباحثات رئيس اللجنة التأسيسية لبنك الاستثمار الأفريقي، ومحافظ البنك المركزي التونسي، فتحي النوري.