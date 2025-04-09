وفد ليبي رفيع المستوى يزور تشاد.. تطوير آليات التعاون العسكري والأمني

أجرى وفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير المواصلات في حكومة الوحدة الوطنية محمد سالم الشهوبي، يضم وكيل وزارة الدفاع، عبد السلام زوبي، زيارة رسمية إلى العاصمة التشادية إنجمينا، حيث كان في استقبالهم، رئيس جمهورية تشاد، المشير محمد إدريس ديبي إتنو، وذلك في قصر توماي الرئاسي.

وتناول اللقاء “جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك، أبرزها التعاون في مجال النقل الجوي وتفعيل الرحلات المباشرة بين البلدين، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”.

كما تم التباحث “حول تطوير آليات التعاون العسكري والأمني، خصوصاً فيما يتعلق بتأمين الحدود المشتركة، ومكافحة الجريمة المنظمة، والهجرة غير النظامية، بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية المصالح الوطنية للبلدين”.