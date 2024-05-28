وفد ليبي في نيودلهي لبحث تعزيز العلاقات بين ليبيا والهند

وصل وفد وزارة الخارجية برئاسة محمد عيسى، وكيل الوزارة للشؤون السياسية إلى العاصمة الهندية نيودلهي، في زيارة عمل رسمية.

وذكرت الوزارة في بيان على موقعها الرسمي في فيسبوك، أنه عيسى ناقش مع نائب وزير الخارجية الهندية للشؤون القنصلية والجوازات والاقامة والمغتربين، ووكيل مساعد الخارجية الهندية لشؤون غرب آسيا وشمال أفريقيا، تفعيل الاتفاقيات والأطر التعاونية الموقعة بين الجانبين.

ودعا الجانب الهندي لتسهيل دخول العمالة الهندية بكافة أنواعها إلى ليبيا، وأكد الأهمية الكبيرة التي توليها نيودلهي للعلاقات الليبية الهندية.

وأعلن خلال اللقاء إعادة افتتاح السفارة الهندية للعمل من داخل طرابلس، خلال المدة القريبة المقبلة، حيثُ عيّنت الخارجية الهندية قائما بالأعمال مقيم في هذا الخصوص، وحال استئناف عمل السفارة ستتبعها اجراءات توافد العمالة الهندية إلى ليبيا.

وقدم عيسى عرضاً للحالة السياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا، من ناحية مشاريع التنمية الجاري تنفيذها، والوضع الآمن والمستقر في طرابلس وعموم ليبيا، والذي شجع الكثير من الشركات الأجنبية والآسيوية بشكل خاص للعودة ومتابعة مشاريعها المتوقفة.

ودعا عيسى القطاع التجاري والصناعي الهندي للتوجه إلى ليبيا، واتفق الجانبان على إحياء كافة الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المبرمة بين البلدين الصديقين. من أبرزها تفعيل لجنة التشاور السياسي، والعمل على انعقاد اللجنة المشتركة الليبية_الهندية.