وفد ليبي يبحث في أنقرة إلغاء التأشيرة بين البلدين لزيادة حجم التبادل التجاري

بحث وفد من المجلس الأعلى للدولة، برئاسة نائب الرئيس ـرئيس لجنة الصداقة الليبية – التركية – عمر العبيدي، مع رئيس لجنة الصداقة التركية الليبية في مجلس الأمة التركي النائب أرسان اكصو، آخر التطورات على الساحة السياسية، والدفع نحو الانتخابات البرلمانية وتوحيد المؤسسات السيادية وسبل تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني والاجتماعي.

وذكر المكتب الإعلامي للمجلس، أن المناقشات التي جرت في مبنى البرلمان التركي، ركزت على رفع التأشيرة بين البلدين لتسهيل حركة المسافرين، ورفع حجم التبادل التجاري بينهما والعمل على عودة الخطوط التركية للعمل عبر المطارات الليبية.

وتطرق الجانبان إلى الربط بين المطارات الليبية والمطارات التركية، وفتح خط رحلات مباشرة من أنقرة إلى ليبيا، سواء عن طريق شركات الطيران الليبية أو التركية، لتخديم الطلبة والمقيمين من الجالية الليبية في تركيا.

وضم الوفد كلا من أعضاء المجلس، نجاة شرف الدين، وزينب شتي حامد ، وأحمد همومة، وإبراهيم أبو شعالة، وكامل الجطلاوي ومحمد التومي.