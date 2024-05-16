وفد ليبي يبحث في بروكسل التعاون في تأمين وإدارة الحدود

عُقد اليوم الخميس بالعاصمة البلجيكية بروكسل اجتماع بين مدير مكتب وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية لواء عبد الواحد عبد الصمد ومندوبين عن وزارتي الخارجية والدفاع، مع مختصين بملف تأمين الحدود والهجرة غير الشرعية من مفوضية الاتحاد الاوروبي وعدد من منظمات الاتحاد العاملة في ليبيا.

وعلى هامش الاجتماع عقد الوفد اجتماعاً مع مدير العمليات المدنية لجميع البعثات المدنية المتعلقة بسياسة الأمن والدفاع المشتركة بالاتحاد الاوروبي بحضور سفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا.

وتم خلال الاجتماع استعراض عمل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة في الإدارة المتكاملة للحدود لدى ليبيا “يوبام”، وتعزيز التعاون المشترك في تأمين وإدارة الحدود، وسبل دعم الأجهزة المختصة بوزارة الداخلية وتدريب الكوادر الشرطية للرفع مع كفاءتهم في هذا المجال.

وتأتي هذه الاجتماعات بناء على مخرجات الاجتماع الذي عقده وزير الداخلية المكلف لواء عماد الطرابلسي رفقة رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة مع رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، بمقر الاتحاد الأوروبي، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة الداخلية.