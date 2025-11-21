وفد ليبي يبحث مع «الخزانة الأمريكية» تعزيز التعاون المالي والاقتصادي

عقد وفد حكومة الوحدة الوطنية الليبية اجتماعًا مع مساعد وزير الخزانة الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا، إريك ماير، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي بين ليبيا والولايات المتحدة.

وضم الوفد الليبي المدير العام للمجلس الوطني للتطوير الاقتصادي والاجتماعي، محمود الفطيسي، ووزير المالية، خالد المبروك، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، حسين صافار، ومدير إدارة المؤسسات والتعاون الدولي بوزارة المالية، مصطفى كشاده.

وخلال الاجتماع، استعرض الجانب الليبي التقدم المحرز في برنامج إصلاح المالية العامة، بما في ذلك تطبيق حساب الخزانة الموحد للمرتبات والإيرادات، وخفض الإنفاق الموازي، وتعزيز الانضباط المالي، إلى جانب خطة تطوير النظام الضريبي وتوسيع قاعدة الإيرادات.

كما ناقش الجانبان التحديات المتعلقة بالتحويلات المالية الدولية وسبل تسهيل العمليات المالية والتجارية لليبيا.

وشددت وزارة الخزانة الأمريكية على أهمية توحيد الميزانية العامة، وضرورة الالتزام بإجراءات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) في أي ترتيبات للاستثمار في الأموال الليبية المجمدة.

واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق لدعم مسار الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا، وفق منصة حكومتنا.