وفد ليبي يزور العاصمة السورية دمشق

وصل وفد ليبي رفيع المستوى، موفدا من قبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، إلى سوريا، حيث كان في استقباله القائد العام للإدارة الجديدة أحمد الشرع.

وضم الوفد الذي رافق اللافي وزير العمل والتأهيل علي العابد، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، بحسب ما أفادت منصة “حكومتنا” الرسمية.

ونقل اللافي خلال اللقاء “تحيات رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، إلى القيادة والشعب السوري، مؤكدا دعم حكومة الوحدة الوطنية للشعب السوري وموقفها الداعم لحقوقه وحريته”.

وتناول اللقاء “تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث آفاق التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية”.

كما ناقش الجانبان خلال اللقاء، “المخاطر التي تشهدها المنقطة، إلى جانب القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”.

وشدد الطرفان على “أهمية تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز الحوار بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الليبي والسوري”.

وصل وفد ليبي رفيع المستوى، موفدا من قبل رئيس الوزراء #عبدالحميد_الدبيبة، برئاسة وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية… تم النشر بواسطة ‏حكومتنا‏ في السبت، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٤