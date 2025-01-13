وفد ليبي يزور تركيا لمناقشة تعزيز التعاون الأمني

في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة الداخلية الليبية بحكومة الوحدة الوطنية، والتركية، لتعزيز التعاون في مجالات إنفاذ القانون والتدريب، قام رئيس جهاز المباحث الجنائية اللواء محمود عاشور العجيلي والوفد المرافق له بزيارة عمل إلى قوة الدرك بالجمهورية التركية.

واستقبل الوفد، نائب القوات العامة للدرك الفريق أول حسين كورت أوغلو، وعدد من كبار المسؤولين الأتراك، توجهوا بعدها إلى مقر القيادة العامة للدرك بوزارة الداخلية التركية، حيث عُقد اجتماع لمناقشة سبل تعزيز التعاون الأمني بين البلدين والبرامج التدريبية المتقدمة.

كما اطلع الوفد الليبي، على “غرفة العمليات، مركز المراقبة ومراكز التدريب الخاصة بكلاب الأثر والأحصنة وقسم مكافحة الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني ومعامل الأدلة الجنائية، في إطار تعزيز التعاون المشترك”.