وفد ليبي يشارك بـ«الصالون الدولي للانتقال الطاقي» في تونس

شاركت لجنة الشؤون الاقتصادية بالمجلس الأعلى للدولة، ممثلة برئيسها عبد المطلب بقص ونائبه توفيق أرقيق وعضو اللجنة سعيد كلة، يرافقهم عضو المجلس نورالدين الشريف، في فعاليات الدورة الثالثة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، الذي أقيم يوم الأربعاء 26 نوفمبر في الجمهورية التونسية.

وأكد رئيس اللجنة، عبد المطلب بقص، أن مشاركة المجلس تأتي في إطار اهتمامه بملف الطاقة ودعم مسارات التعاون الإقليمي في مجالات الاستدامة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف بقص أن اللجنة حريصة على متابعة التطورات الفنية والاقتصادية المرتبطة بقطاع الطاقة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجالات الانتقال الطاقي، بالإضافة إلى تعزيز فرص التعاون مع المؤسسات والشركات المشاركة في الصالون.

وتسعى المشاركة الليبية في الصالون الدولي إلى فتح آفاق جديدة للتعاون الإقليمي والدولي، ودعم السياسات الوطنية للطاقة المستدامة وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

هذا وشهدت السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بملف الطاقة المستدامة والتحول الطاقي على المستوى الإقليمي والدولي، حيث أصبحت المؤتمرات والصالونات المتخصصة منصة رئيسية لتبادل الخبرات والتقنيات الحديثة، وتعزيز الشراكات بين الحكومات والقطاع الخاص في مجال الطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.