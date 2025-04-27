وفد ليبي يلتقي شركات أمريكية لدعم الاستثمار وتعزيز التنمية

عقد وفد من حكومة الوحدة الوطنية اجتماعًا مع عدد من كبرى الشركات الأمريكية في العاصمة واشنطن، بهدف دعم الاستثمار وبناء شراكات اقتصادية استراتيجية.

والتقى الوفد الذي ضم، وزير النفط المكلف خليفة عبد الصادق، وعضو مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار ورئيس الفريق التنفيذي لرئيس الوزراء مصطفى المانع، ووكيل وزارة الاقتصاد سهيل بوشيحة، بالسفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، ورئيسة غرفة التجارة الأمريكية بليبيا ديبي هيرست، ونائب مساعد وزير الطاقة لشؤون أوروبا وأوراسيا وإفريقيا والشرق الأوسط بوزارة الطاقة الأمريكية جوشوا فولز، ومدير مكتب ليبيا بوزارة الخارجية الأمريكية ماثيو فان بوتن، ومدير مكتب دول المغرب العربي بوزارة التجارة الأمريكية توماس بلاوباخ، إضافة إلى عدد من ممثلي كبرى الشركات الأمريكية.

وخلال الاجتماع، استعرض الوفد المشاريع التنموية الكبرى والعطاء العام لاستئناف عمليات الاستكشاف والتنقيب عن النفط، مؤكدًا توفر فرص استثمارية واعدة في ليبيا في مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والصحة، والتحول الرقمي.

كما تم التطرق إلى الجهود الجارية مع مكتب الممثل التجاري الأمريكي (USTR) نحو تفعيل الاتفاقية الإطارية للتجارة والاستثمار (TIFA) والمجلس الليبي الأمريكي للتجارة والاستثمار، حيث لاقت هذه الخطوة ترحيبًا من الجانب الأمريكي.

وشهد الاجتماع، الاتفاق على الإعداد لزيارة مرتقبة لوفد من كبرى الشركات الأمريكية إلى العاصمة طرابلس، فيما جدد السفير الأمريكي دعم بلاده لاستقرار ليبيا وتعزيز مسار التنمية الاقتصادية.