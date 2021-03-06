وفد مالطي يستعرض تطبيق المعايير الدولية للطيران المدني في ليبيا

استقبل مساعد رئيس مصلحة المطارات التابعة لحكومة الوفاق، محمد فساطوي، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي المكلف عبدالمنعم القمودي، اليوم السبت، وفد الطيران المدني المالطي والمكون من مدير أمن الطيران المدني بجمهورية مالطا، ومساعده، واللذان قاما بزيارة تدقيقية داخل مطار معيتيقة للتأكد من استيفاء بعض الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارة السابقة.

وعُقِد اجتماع على هامش الزيارة، بإدارة المطار حضره بعض مدراء الإدارات والمكاتب بالمصلحة والمطار ومدير مكتب أمن الطيران المكلف بمصلحة الطيران المدني، ومندوبين عن بعض الجهات الأمنية العاملة بالمطار.

وتم خلال الاجتماع مناقشة وتوضيح الإجراءات التشغيلية والتدابير الأمنية المتخذة بالمطار عند مغادرة واستقبال الرحلات الجوية، ومدى التقيد بتطبيق المعايير الدولية الموصى بها من طرف المنظمة الدولية للطيران المدني.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التنسيق لاستئناف الرحلات الجوية بين دولة ليبيا والجمهورية المالطية، بحسب ما أفادت مصلحة المطارات في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.