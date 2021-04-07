وفد مالطي يُناقش آليات التعاون مع بلدية مصراتة في عدة مجالات

استقبل رئيس وأعضاء المجلس البلدي لبلدية مصراتة، ووكيل الديوان بالبلدية، اليوم الأربعاء، وزير المالية والعمل بجمهورية مالطا والوفد المرافق له، بمقر ديوان البلدية.

وخلال هذه الزيارة عُقِد اجتماع بين الطرفين، نوقش فيه آليات التعاون المشترك في عدة مجالات، أهمها الاقتصادية والتجارية، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالبلدية.

وأوضح الوزير المالطي في مؤتمر صحفي من داخل ديوان بلدية مصراتة، أن زيارته تأتي في إطار دعم التوجهات الاقتصادية، وفتح آفاق التعاون والتبادل التجاري والاقتصادي، مؤكداً أن الحكومة المالطية تريد العمل عن قرب مع الدولة الليبية، والمدن الليبية.

وأشار الوزير إلى تطلع رجال الأعمال المالطيين للعمل مرة أخرى في ليبيا، وعودة العلاقات بين مالطا وليبيا، على حد قوله.