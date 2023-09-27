وفد مصراتة يُؤكد تضامن المدينة مع المناطق المنكوبة

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بمكتبه في مدينة القبة، وفداً يضم عدداً من الشخصيات من مدينة مصراتة في مقدمتهم عضو مجلس الدولة بلقاسم قزيط.

وقد الوفد في مستهل اللقاء، تعازيه لرئيس مجلس النواب وللشعب الليبي في ضحايا الفيضانات والسيول.

وأكد الوفد على التفاف أبناء مدينة مصراتة وكافة أبناء الشعب الليبي وتضامنهم الكامل مع إخوانهم في المناطق المتضررة، مشيدين بروح التضامن التي جسدت الوحدة الوطنية بين أبناء الشعب الليبي في هذه المحنة، بحسب ما نقل المتحدث باسم مجلس النوّاب عبد الله بليحق.

كما تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في كافة أنحاء البلاد على مختلف الأصعدة والجهود المبذولة لإنهاء المرحلة الراهنة عبر تشكيل حكومة موحدة على كامل التراب الليبي للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال للعبور بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار.