وفد مصري يتفقد مطار مصراتة الدولي

أجرى وفد مصري زيارة ميدانية إلى مطار مصراتة الدولي، اليوم الثلاثاء، للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار تمهيداً لاستئناف الرحلات إلى مطار القاهرة الدولي.

ورافق الوفد فريق مكلف من قِبل وزير المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعُقد على هامش الزيارة اجتماع في مقر إدارة مطار مصراتة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

#زيارة_الوفد_المصري شهد اليوم، الثلاثاء – الموافق 01 يونيو 2021 م مطار مصراتة الدولي زيارة ميدانية من قبل وفد من… تم النشر بواسطة ‏مطار مصراتة الدولي‏ في الثلاثاء، ١ يونيو ٢٠٢١

زيارة وفد الطيران المدني المصري لمطار مصراته الدولي اليوم، الثلاثاء – الموافق 1 يونيو 2021 قام وفد الطيران المدني… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الثلاثاء، ١ يونيو ٢٠٢١