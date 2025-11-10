وفد مغربي جزائري يطّلع على مرافق المكتبة البرلمانية في مجلس النواب

قام نائب القنصل المغربي في مدينة بنغازي مصطفى خالي، رفقة حكيم غريب أستاذ الدراسات الأمنية في المدرسة الوطنية العليا للعلوم السياسية بدولة الجزائر، بزيارة إلى المكتبة البرلمانية بمقر ديوان مجلس النواب، حيث كان في استقبالهما أمين المكتبة البرلمانية هدى الغرياني ومدير إدارة الأمن والسلامة بالديوان ساري فرهود.

وبحسب ما نشر مجلس النواب، اطلع الزائران خلال الجولة على محتويات المكتبة من كتب وموسوعات ووثائق، إضافة إلى الوسائل التقنية الحديثة والمساحات المخصصة للقراءة التي توفر بيئة مثالية لرواد المكتبة.

كما استمعا إلى شروح من القائمين على المكتبة حول آليات اقتناء الكتب وفهرستها وتصنيفها وفق أحدث الأساليب العلمية، إلى جانب التعرف على خدمات المكتبة الإلكترونية التي تتيح الوصول إلى المراجع والمصادر بصيغ رقمية.

وفي ختام الزيارة دوّن نائب القنصل المغربي كلمة في سجل الزيارات أشاد فيها بمستوى التنظيم وما تحويه المكتبة من مراجع قيمة، متمنيًا مزيدًا من التقدم والازدهار لمجلس النواب وليبيا.

في سياق منفصل، اختُتمت أمس الأحد بمقر ديوان مجلس النواب فعاليات المؤتمر العلمي الدولي حول العنف الرقمي ضد المرأة، الذي نظمه مكتب دعم وتمكين المرأة بجامعة بنغازي، بحضور عضو مجلس النواب عائشة الطبلقي، ونائب القنصل المغربي، وعدد من الباحثين والمختصين.

وتضمّن اليوم الختامي للمؤتمر عرض أوراق بحثية تناولت استراتيجيات مكافحة العنف الرقمي ضد المرأة، ودور التنشئة الاجتماعية في الحد منه، وتعزيز الأمن الرقمي للمرأة، إضافة إلى مناقشة الأبعاد الدستورية للحماية من العنف الإلكتروني، بمشاركة باحثين من تونس والمغرب والجزائر.

واختُتم المؤتمر بتكريم رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل تقديرًا لجهوده ودعمه للعمل الأكاديمي والعلمي، إلى جانب تكريم عدد من مديري الإدارات وموظفي الديوان والمشاركين في المؤتمر نظير إسهاماتهم البحثية والعلمية.