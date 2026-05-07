الصحة العالمية تشيد بتطور «منظومة الطوارئ» في ليبيا

أجرت منظمة الصحة العالمية زيارة ميدانية إلى مركز طب الطوارئ والدعم التابع لوزارة الصحة الليبية، ضمن جولة هدفت إلى تقييم مستوى الجاهزية في الاستجابة للأزمات الصحية والاطلاع على الإمكانيات التشغيلية للمركز.

واستقبل الوفد وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور محمد الغوج، حيث ضم الوفد المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتورة حنان البلخي، والمدير القطري للمنظمة في ليبيا الدكتور أحمد زويتن، والمستشار الأول هشام البري، واطلع خلال الزيارة على عرض شامل حول مهام المركز ودوره في دعم منظومة الإسعاف والطوارئ والاستجابة السريعة.

وشهدت الزيارة جولة ميدانية داخل المركز، شملت متابعة عملية تركيب المستشفى الميداني الجديد، والذي يمثل إضافة نوعية تهدف إلى تعزيز القدرة التشغيلية في التعامل مع الحالات الحرجة والكوارث والأزمات الصحية.

كما استعرض المركز منظومته الحالية من الاستعدادات والإمكانات الفنية واللوجستية، في إطار خطط تهدف إلى استيفاء متطلبات الاعتماد والترخيص الخاصة بفرق الطوارئ الطبية وفق المعايير الدولية المعتمدة لدى منظمة الصحة العالمية، بما يعزز مكانة ليبيا كشريك فاعل في منظومة الاستجابة الصحية الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة عن تحقيق مستشفى الأطفال التعليمي في إطار خطة «عودة الحياة» قفزة نوعية في طاقته الاستيعابية، حيث ارتفع عدد أسرّة قسم الإيواء من 36 سريرًا إلى 62 سريرًا خلال فترة وجيزة.

وأكدت الوزارة أن هذا التطور يأتي ضمن خطة حكومية أوسع تهدف إلى تطوير البنية التحتية للمستشفيات ورفع كفاءتها التشغيلية، تحت متابعة مباشرة من وزير الصحة الدكتور محمد الغوج.

من جهتها، أوضحت إدارة المستشفى أن هذا الإنجاز جاء نتيجة عمل جماعي منسق، معربة عن تقديرها للدعم الحكومي المستمر، ومؤكدة استمرار الجهود لتحقيق أهداف خطة «عودة الحياة» والارتقاء بمستوى الخدمات الصحية المقدمة للأطفال في ليبيا.