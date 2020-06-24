وفد من أعيان المنطقة الغربية يزور غرفة عمليات سرت والجفرة

قام وفد من أعيان المنطقة الغربية يتقدمهم حكماء زليتن والخمس وتاجوراء، بزيارة إلى غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة.

وكان في استقبال الوفد الناطق باسم الغرفة العميد الهادي دراه، وبعض أعضائها، ومجلس أعيان مصراتة إضافة إلى غرفة الطوارئ بمصراتة وأهالي المدينة.

وأكد الحاضرون دعمهم ومآزرتهم جهود قوات بركان الغضب لتكملة مشوار عملية “دروب النصر” حتى تحرير كامل تراب الوطن من عناصر حفتر، بحسب ما نقل المركز الإعلامي بالغرفة.

زيارة وفد أعيان المنطقة الغربية يتقدمهم حكماء زليتن والخمس وتاجوراء إلى غرفة عمليات تأمين وحماية سرت والجفرة، والذين كان… Gepostet von ‎غرفة عمليات تأمين وحماية سرت و الجفرة‎ am Mittwoch, 24. Juni 2020