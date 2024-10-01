وفد من «الإنتربول» يُناقش في طرابلس تعزيز التعاون الأمني

قام وفد من الأمانة العامة لمنظمة الشرطة الجنائية الدولية “الإنتربول” بزيارة رسمية إلى العاصمة طرابلس لمناقشة تعزيز التعاون الأمني مع وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ضمن مشروع “جيميني” الذي يهدف إلى تعزيز الأمن والسلامة على الحدود.



وبحسب ما أفادت وزارة الداخلية الليبية، فإن الزيارة تأتي في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب.

واستهل الوفد زيارته الرسمية بزيارة إلى منفذ ميناء طرابلس البحري ومنفذ مطار معيتيقة الدولي، حيث تم مناقشة آفاق التعاون في ربط المنافذ الليبية مع المنظمة الدولية.

وعلى هامش الزيارة، عقد رئيس مكتب الشرطة الدولية العربية الجنائية اللواء نور الدين الشعلالي، اجتماعًا مع أعضاء الوفد لمتابعة سير العمل بالمكتب، والوقوف على المشاكل والصعوبات التي تواجهه، ووضع الحلول المناسبة لها، وتسريع الإنجاز.

كما تم استعراض أهمية التعاون الدولي في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، والتأكيد على التزام وزارة الداخلية بتعزيز شراكاتها مع المنظمات الدولية.

من جانبه، أعرب وفد “الإنتربول” عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية في ليبيا، مشددًا على أهمية دعم المنظمة الدولية لهذه الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.