وفد من الجمارك الليبية يؤدي زيارة عمل إلى إسبانيا

قام وفد من مصلحة الجمارك الليبية رفيع المستوى برئاسة مدير عام المصلحة اللواء سليمان علي سالم، بزيارة عمل رسمية إلى المملكة الإسبانية حيث جرى بحث الاتفاقية التي تتمحور حول تكثيف التعاون في مجال العمل الجمركي وتعزيز التبادل التقني والمعلوماتي وتحديد نقاط اتصال بين الجانبين.

وجاء ذلك بناء على الدعوة الرسمية الموجهة لمدير عام مصلحة الجمارك، من قبل مدير إدارة الجمارك والضرائب الإسبانية من خلال وزارة الخارجية الليبية بشأن تفعيل مذكرة التفاهم بين ليبيا وإسبانيا الموقعة عام 2021م.

كما قام الوفد الذي يتضمن مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات بمصلحة الجمارك الليبية بزيارة عدة مواقع جمركية منها مقر شرطة مكافحة التهريب والمخدرات وغرفة مراقبة حركة السفن والحاويات والغرفة المركزية للتفتيش الآلي والمدرسة الجمركية ومعامل التحاليل التابعة للجمارك الاسبانية للإطلاع على التجربة الإسبانية بمجال العمل الجمركي.

هذا واجرى اللواء سليمان على هامش الزيارة عدة لقاءات ببعض الشخصيات منها مدير عام الجمارك البلجيكية والمجرية أثناء تواجدهم في إسبانيا الذين أبدوا استعدادهم وإمكانية التنسيق والتعاون المشترك في مكافحة التهريب والجريمة المنظمة.

وفي ختام هذه الزيارة،تم توقيع محضر الاجتماع بمقر الإدارة العامة للجمارك والضرائب الإسبانية لتفعيل الاتفاقية بما يخدم ويحقق مصلحة البلدين.