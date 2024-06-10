وفد من الخارجية التشيكية يبحث ترتيبات فتح سفارة التشيك

استقبل مدير ادارة الشؤون الأوروبية بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عبد الرحمن الهادي خمادة، اليوم الاثنين، بمقر الوزارة في طرابلس، مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بوزارة الخارجية التشيكية بتر هلاديك والوفد المرافق له.

وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالخارجية الليبية، فإن الزيارة تأتي في إطار الجهود المبذولة من قبل وزارة الخارجية والتعاون الدولي لعودة السفارات الأجنبية إلى العمل من داخل العاصمة طرابلس، واستكمالاً للمباحثات التي بدأت بين البلدين في مقر وزارة الخارجية التشيكية العام الماضي.

وتركزت المباحثات على تعزيز علاقات التعاون وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصلحة المشتركة للطرفين، كما بدأت المشاورات الرسمية بين الجانبين من أجل عودة السفارة التشيكية إلى العمل من العاصمة طرابلس.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم للتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في البلدين تنص على عقد جلسات سياسية تشاورية بالتناوب في البلدين وذلك من أجل الدفع بالعلاقات الثنائية وتنميتها وتنسيق المواقف إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.