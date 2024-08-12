وفد من الخارجية يبحث في سلطنة عُمان تعزيز علاقات التعاون

قام وفد من وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة وكيل الوزارة للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، بزيارة رسمية إلى سلطنة عُمان.

وبحسب ما أفاد الخارجية في بيان، فإن هذه الزيارة تأتي في خطوة تؤكد عمق العلاقات الأخوية التي تربط بين ليبيا وسلطنة عُمان.

والتقى وكيل الوزارة بنظيره العُماني الشيخ خليفة بن علي بن عيسى الحارثي؛ وأجرى معه مباحثات حول آفاق التعاون الثنائي بين البلدين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، والعمل على تنفيذ بنودها وأهمية المضي قدمًا في تشكيل لجنة مشتركة على مستوى وزراء الخارجية، مؤكدين على أهمية الدعم المتبادل في المحافل الدولية والإقليمية، تعزيزاً للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وفي ختام الزيارة، أعرب محمد عيسى عن شكره وتقديره لحسن الاستقبال وكرم الضيافة التي قوبل بها والوفد المرافق له، مؤكداً على أهمية هذه الزيارة في تعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات بما يخدم المصالح المشتركة.