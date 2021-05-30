وفد من الداخلية يبحث في تونس المواضيع الأمنية

وصل وكيل وزارة الداخلية لشؤون المديريات بحكومة الوحدة الوطنية عميد بشير الأمين، والوفد المرافق له، إلى العاصمة التونسية، اليوم الأحد.

وأفادت وزارة الداخلية، بأن الزيارة تأتي لإجراء مباحثات مع عدد من المسؤولين بالحكومة التونسية حول عدد من المواضيع الأمنية أهمها أمن الحدود ومكافحة الارهاب وتشابه الأسماء..

وكان في استقبال الوفد، المدير العام للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي بوزارة الداخلية التونسية جمال بن سلامة، وعميد إبراهيم البوعيسي الملحق الأمني بالسفارة الليبية في تونس.