وفد من الداخلية يُجري مباحثات في أنقرة

أجرى وكيل وزارة الداخلية للشؤون العامة بحكومة الوحدة الوطنية لواء محمود سعيد، والوفد المرفق له، زيارة عمل رسمية إلى تركيا.

والتقى الوفد بمقر وزارة الداخلية في العاصمة التركية أنقرة، مع نائب وزير الداخليـة التركية محمد أرسون، بحضور السفير التركي لدى ليبيا وعدد من مديري الإدارات والأقسام بوزارة الداخلية التركية.

وبحث اللقاء أوجه التعاون الأمني بين البلدين الصديقين ووضع الحلول للمشاكل التي تواجه الطلاب والجالية الليبية في تركيا وتسهيل الإجراءات والخدمات لهم، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالداخلية الليبية.

وأعرب الوكيل عن شكره وامتنانه لهذا اللقاء، مستنكراً التفجير الإرهابي الذي حصل بوسط مدينة إسطنبول خلال الأيام الماضية مقدماً التعازي لضحايا هذا التفجير.

كما أشاد وكيل الوزارة بالجهود والدعم الذي قدمته وزارة الداخلية التركية لتخريج دفعة من منتسبي معهد طيران الشرطة خلال المدة السابقة.

من جهته أكد أرسون استعداد الداخلية التركية لتدريب منتسبي وزارة الداخلية الليبية من طلبة وخريجي كلية ومعاهد ضباط الشرطة، مؤكداً على تفعيل العمل برخصة قيادة المركبات الليبية داخل الجمهورية التركية.

واتفق الجانبان على استمرارية التواصل والاتصال عن طريق الملاحق الأمنية بالسفارة والقنصلية العامة بإسطنبول مع نظائرهم في وزارة الداخلية التركية لحلحلة كل الإشكاليات وتبادل المعلومات حول السجناء والموقوفين، وإبلاغ السفارة المعتمدة لدى تركيا بالموقفين من المواطنين الليبين من قبل السلطات التركية.