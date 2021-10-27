وفد من الطيران الأردني يصل مطار معيتيقة لبحث عودة الرحلات

دشنت الخطوط الملكية الأردنية، اليوم الأربعاء، أول رحلة إلى مطار معيتيقة بطرابلس، على متنها وفد من الطيران المدني الأردني.

واستقبل الوفد، رئيس مصلحة الطيران المدني المهندس مصطفى عمار، ومدير عام مطار معيتيقة الدولي المهندس لطفي الطبيب، ورئيس قسم معايير الأمن بمصلحة المطارات، ومدير مديرية أمن المنفذ بالمطار، ومديري الجهات والأجهزة العاملة بالمطار، وبعض من مدراء الادارات والمكاتب بمصلحتي الطيران المدني والمطارات.

وكان على متن الطائرة وفد تدقيق من سلطات الطيران المدني الأردنية، وشركة الملكية الأردنية للطيران.

وتأتي الزيارة للتنسيق في عودة الرحلات الجوية للشركات الأردنية إلى المطارات الليبية وعودة الرحلات الجوية للشركات الوطنية الليبية إلى المملكة الأردنية الهاشمية.