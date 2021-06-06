وفد من الطيران المدني الإيطالي يتفقد مطار معيتيقة الدولي

عُقِد اليوم الأحد، اجتماع بمقر إدارة مطار معيتيقة الدولي، بين الفريق المكلف من قِبل مصلحة المطارات وممثلين عن مصلحة الطيران المدني، مع وفد هيئة الطيران المدني الإيطالي.

وأفادت مصلحة المطارات بأن الاجتماع يأتي لمناقشة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة في العملية التشغيلية بالمطار.

وقام الوفد على هامش الزيارة، بجولة ميدانية لبعض المرافق داخل المطار لتقييمها والتأكد من استيفاء متطلبات ومعايير الأمن والسلامة، حيث تأتي هذه الزيارة في إطار تحديد إمكانية عودة إستئناف الرحلات الجوية بين البلدين على متن شركة الخطوط الجوية الإيطالية.

زيارة وفد من هيئة الطيران المدني الإيطالي لمطار معيتيقة الدولي عُقِد اليوم، الأحد – الموافق 6 يونيو لسنة 2021 اجتماع في… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الأحد، ٦ يونيو ٢٠٢١

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