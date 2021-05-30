وفد من الطيران المدني المصري يتفقد المطارات الليبية

قام وفد من جمهورية مصر العربية، بزيارة ميدانية إلى مطار معيتيقة الدولي في طرابلس، اليوم الأحد، للوقوف على الإجراءات المتبعة في عملية تشغيل المطار وتمهيداً لاستئناف الرحلات بين المطارات الليبية ومطار القاهرة الدولي.

ورافق الوفد فريق مكلف من قِبل وزير المواصلات مكون من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات وشركتي الخطوط الجوية الليبية والأفريقية.

وعُقِد اجتماع في مقر إدارة مطار معيتيقة الدولي بين الوفد والفريق المكلف مع إدارة المطار، وتم بعد ذلك القيام بجولة داخل بعض مرافق المطار لمتابعة الإجراءات والتدابير الأمنية المتبعة.

هذا ويعتزم الوفد كذلك زيارة مطاري مصراته وبنينا الدوليين، للوقوف على الإجراءات المتبعة بهما وتحديد إمكانية عودة تسيير الرحلات الجوية منهما إلى مطار القاهرة الدولي.

زيارة وفد من الطيران المدني المصري للمطارات الليبية اليوم، الأحد – الموافق 30 مايو 2021 م شهد مطار معيتيقة الدولي صباح… تم النشر بواسطة ‏مصلحة المطارات – وزارة المواصلات – دولة ليبيا‏ في الأحد، ٣٠ مايو ٢٠٢١