وفد من «الكونغرس الأمريكي» يبحث في مصراتة دعم توحيد المؤسسة العسكرية الليبية

استقبل وكيل وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية الليبية الفريق عبدالسلام الزوبي، في مدينة مصراتة، وفدًا من أعضاء الكونغرس الأمريكي برئاسة النائب أوستن سكوت، وضم الوفد النائب جيمي بانيتا، والنائب سالود كارباخال، إلى جانب كبير المستشارين للشؤون السياسية الليبية والقائم بالأعمال في سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا جيريمي برنت.

وقالت وزارة الدفاع الليبية إن اللقاء يأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم مسار توحيد المؤسسة العسكرية الليبية وتعزيز فرص تحقيق السلام والاستقرار في البلاد.

ورحب وكيل وزارة الدفاع بالوفد الأمريكي، معتبرًا الزيارة خطوةً مهمةً ضمن الجهود الأمريكية المستمرة لدعم توحيد المؤسسة العسكرية وإرساء الاستقرار الدائم في ليبيا.

وخلال اللقاء، أعرب الفريق عبدالسلام الزوبي عن تقديره للشراكة القائمة بين ليبيا والولايات المتحدة والقيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا “أفريكوم”، مشيدًا بالتعاون الذي أسفر عن استضافة جزء من تمرين فلينتلوك 2026 في مدينة سرت.

من جانبه، أكد وفد الكونغرس الأمريكي أن نجاح تمرين فلينتلوك 2026 يعكس جدية التزام وزارة الدفاع الليبية والقادة العسكريين بتجاوز الخلافات والانقسامات والعمل نحو توحيد المؤسسة العسكرية، إلى جانب تعزيز الشراكة الدفاعية بين ليبيا والولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، أعلنت وزارة الدفاع الليبية ترحيبها بخطط استضافة الجزء الرئيسي من تمرين فلينتلوك 2027 في ليبيا، إلى جانب البدء في إنشاء غرفة عمليات مشتركة وطنية ليبية تضم قوات من غرب البلاد وشرقها.

كما كشفت الوزارة عن المضي في تشكيل قيادة جوية ليبية موحدة بالتعاون مع نظرائها من شرق ليبيا، وإنشاء مركز “تميز” لتدريب القوات الجوية الليبية داخل الأكاديمية الجوية في مصراتة، على أن يخدم المركز مختلف مناطق البلاد.

وأكدت وزارة الدفاع أن هذه الخطوات تأتي ضمن مسار توحيد المؤسسة العسكرية وتعزيز التعاون بين القادة العسكريين الليبيين بدعم ومساندة من الولايات المتحدة، بهدف بناء مؤسسة عسكرية موحدة قادرة على حماية البلاد وصون سلامة أراضيها.